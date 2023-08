Tecnológica bracarense selecionada para projeto piloto RESTwithEU com "Arroz Seco"

A BSB|Smart & Bright Ideas, uma empresa de desenvolvimento de "software" foi selecionada para participar no projeto piloto RESTwithEU, com o produto "Arroz Seco".A tecnológica bracarense foi a única representante de Portugal entre as mais de 80 candidaturas à iniciativa promovida pelo Parlamento Europeu e delegado pela Direção Geral de Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologia (DG CNECT) da Comissão Europeia, cujo objetivo é impulsionar a implementação de ferramentas digitais no setor da restauração e turismo.Em comunicado, a BSB|Smart & Bright Ideas explica que o "Arroz Seco" foi selecionada na categoria de fornecedores de soluções, a par com outras novas empresas de toda a Europa e que o desafio foi "assegurar novas infraestruturas digitais e tecnológicas num estabelecimento da restauração na Europa (Bulgária).Em concreto, a tecnológica trabalhou para fornecer ao restaurante búlgaro "Blagichka: Zero Waste", cujo foco está na redução de resíduos e no impacto ambiental dos alimentos e da sua produção, um "website" personalizado e uma ferramenta de "backoffice". Uma solução que, de acordo com a empresa, "permitirá a gestão eficiente de informações do 'website' e vários processos do dia-a-dia do estabelecimento, incluindo a gestão do impacto ambiental dos produtos e da sua produção e entrega aos clientes", sendo o "Arroz Seco" o "software" responsável por essa gestão, "ao oferecer uma solução completa e integrada"."Com este projeto piloto existe o objetivo de replicar os resultados obtidos com o restaurante búlgaro noutros restaurantes e semelhantes espalhados pela Europa", adianta a tecnólogica.