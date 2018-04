Tesco regressa aos lucros anuais e ganha 1.381 milhões de euros

No ano fiscal terminado a 24 de Fevereiro, a maior cadeia britânica de supermercados ganhou 1.381 milhões de euros, valor que compara com os prejuízos de 45,8 milhões de euros registados um ano antes.

Os lucros antes de impostos ascenderam a 1.486 milhões de euros, quase nove vezes mais do que no exercício anterior.

O volume de negócios cresceu 2,8%, para 65.833 milhões de euros, enquanto os custos das vendas subiram 2,1%, para 61.997 milhões de euros.

"Este foi outro ano de grande crescimento. Cada vez mais pessoas escolhem fazer as compras na Tesco, a nossa marca está mais forte com os clientes a reconhecerem as melhorias quer a nível de qualidade quer nos preços", afirmou o CEO da Tesco, Dave Lewis.

O responsável sublinhou ainda a redução de quase seis mil milhões de libras (6.872 milhões de euros) nos últimos três anos da dívida líquida da empresa.

Após a apresentação dos resultados, as acções da Tesco chegaram a avançar mais de 6% na Bolsa de Londres, cotando nas 224 libras, quase mais 14 libras do que as 210,10 libras com que encerraram na terça-feira.