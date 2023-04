Tesla lança-se na cerveja e cada "pack" de três custa 89 euros

simultaneamente a tradição de 500 anos de fabrico de cerveja Reinheitsgebot alemã". Trata-se de uma edição limitada.

A Tesla já tem à venda a sua própria cerveja. A fabricante de automóveis elétricos, que é liderada por Elon Musk, lançou-se no mundo das bebidas alcoólicas em 2020 com o anúncio da sua própria tequila, a "Teslaquila". Agora, é a vez da "GigaBier".No site da empresa norte-americana é possível comprar um conjunto de três cervejas por 89 euros e, ao contrário da "Teslaquila", que só estava para venda nos Estados Unidos, esta só está disponível na Europa. No total, são 17 os países europeus, incluindo Portugal e Espanha.A bebida, explica a Tesla, é feita na Alemanha e foi desenhada para "simular a forma da cybertruck" - um dos modelos de carros da marca -, "respeitandoA tequila da Tesla provou ser um sucesso, tendo as garrafas, cujo valor era de 250 dólares, esgotado poucos dias depois. Mas os lançamentos da marca vão além do seu núcleo de negócio - os automóveis - e até das bebidas alcoólicas. No final do ano passado, a empresa lançou também o seu próprio perfume - o "No caso da cerveja, que foi anunciada no final de março, ainda é possível adquirir o produto.O último ano foi particularmente difícil para a Tesla, tendo as ações sofrido uma queda em bolsa após Elon Musk ter adquirido o Twitter por 44 mil milhões de dólares. Só nas duas semanas que se seguiram à compra, finalizada no final de outubro,