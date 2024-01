Tobias abre 50.ª loja ZU na terra natal do avô Belmiro de Azevedo

Esta quinta-feira, 11 de janeiro, a marca de retalho do grupo Sonae especializada em produtos e serviços para animais de companhia abre a sua 50.ª loja, localizada no Marco de Canaveses, terra natal de Belmiro de Azevedo, que foi líder do maior empregador privado português durante décadas.

"A inauguração da 50.ª loja representa um marco significativo no crescimento e expansão da ZU. Alcançar este número de lojas indica reconhecimento da marca pelos consumidores, sem os quais não faria sentido continuar a expandir, e uma presença robusta no mercado de produtos e serviços para animais de estimação", afirma Tobias Azevedo, "area leader" da ZU e filho de Paulo Azevedo, "chairman" da Sonae.





O neto de Belmiro de Azevedo sublinha, em comunicado, que "a inauguração da loja gera empregos locais e, à semelhança do que acontece em todas as lojas ZU, a do Marco de Canaveses estará associada a uma instituição local, para realizar doações e onde também estarão presentes os Sacos ZUlidários da iniciativa Somos ZUlidários".





A chegada a mais geografias do país é um dos objetivos da marca para 2024: "A ZU aposta também na estratégia de descentralização, pelo que mantemos um compromisso contínuo em atender diversas localidades. Para nós é importante estar em todas as regiões do país para estarmos mais perto dos nossos clientes, estejam eles onde estiverem", enfatiza o "área leader" da ZU, segundo "player" do setor e que pretende chegar a número 1 em Portugal.





"A descentralização pode facilitar o acesso aos produtos e serviços da ZU em diferentes regiões, adaptando-nos às necessidades específicas de cada localidade e reforçando o envolvimento com as comunidades locais", explica Tobias Azevedo.

Fundada em dezembro de 2014, a ZU, que emprega mais de 300 pessoas, é a marca de retalho especializado da MC que se dedica ao bem-estar e aos cuidados de saúde de cães e gatos, prestando serviços nas áreas de medicina veterinária, banhos e tosquias, para além de comercializar produtos de alimentação, higiene, produtos veterinários e acessórios.







