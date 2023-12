Sonae prevê concluir OPA de 868 milhões na Finlândia até à chegada da primavera

Pouco mais de duas semanas depois do lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a Musti, num consórcio com três administradores da empresa finlandesa, a Sonae anuncia esta sexta-feira, 15 de dezembro, que o período da oferta inicia-se na próxima segunda-feira, propondo-se pagar 26 euros por cada ação da companhia, uma contrapartida que avalia a empresa cotada na bolsa de Helsínquia em 868 milhões de euros.





O prazo da oferta termina a 5 de fevereiro de 2024, "salvo se for prorrogado pela oferente de acordo com os termos e condições da oferta incluídos no Documento da oferta", sendo que "qualquer possível extensão do período da oferta será comunicada pela oferente através de um comunicado dirigido ao mercado", prevendo-se que "a oferta fique concluída durante o primeiro trimestre de 2024", sinaliza a Sonae, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O anúncio surge dois dias após o conselho de administração da Musti ter comunicado que decidiu, "por unanimidade", recomendar aos acionistas da empresa "a aceitação da oferta".

A conclusão da oferta está sujeita à satisfação de certas condições habituais até ao anúncio do resultado final da oferta, incluindo, entre outras, "a obtenção das aprovações necessárias das autoridades regulatórias e da concorrência, e que a oferente tenha obtido o controlo de mais de 90% das ações e dos direitos de voto na Musti, ou tenha alterado ou abdicado dessa condição".





A Musti apresenta-se como líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos, com uma rede de mais de 340 lojas, na Finlândia, Suécia e Noruega, tendo fechado o seu último ano fiscal (de outubro de 2022 a setembro de 2023) com um volume de negócios de 426 milhões de euros e um EBITDA de 74 milhões de euros.





