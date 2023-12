OPA na Finlândia: Sonae investiu mais de 20 milhões nos últimos dias e já tem 4,3% da Musti

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Entre o dia do anúncio da oferta e a presente data, a oferente adquiriu um total de 861.806 ações da Musti. O preço mais elevado pago nestas aquisições foi de 26 euros por ação", revela a Sonae, esta sexta-feira, 15 de dezembro, no comunicado em que anuncia que a OPA decorrerá entre 18 de dezembro e 5 de fevereiro de 2024.

Ora, a oferente é a Flybird Holding Oy, uma subsidiária da Sonae, constituída na Finlândia, sendo que, aquando do lançamento da OPA, o grupo português assumiu que já detinha 566.661 ações da Musti, representativas de 1,7% das ações e votos da Musti.

Contas feitas, as ações da Musti adquiridas nos últimos dias pela Sonae correspondem a cerca de 2,6% do capital da companhia finlandesa, o que significa que o grupo liderado por Cláudia Azevedo deverá ter desembolsado mais de 20 milhões de euros para reforçar a sua posição para 4,3% na empresa líder no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos.





O preço mais elevado a que a Sonae comprou as suas últimas ações iguala o preço da OPA, de 26 euros por ação, que representa um prémio de 27,1% face ao preço de fecho das ações na bolsa de Helsínquia na véspera do anúncio da OPA (20,46 euros); e de 40,4% face ao preço médio de negociação ponderado pelo volume nos últimos seis meses (18,51 euros).

A OPA é realizada em consórcio com três administradores da Musti, a Sonae a garantir uma participação de 98% caso a operação tenha integralmente sucesso, enquanto a participação agregada de Jeffrey David (presidente da empresa), Johan Dettel (administrador) e David Rönnberg (CEO) é de 2,5%, devendo baixar para 2% se o objetivo da oferta for atingido.

A Sonae anunciou hoje que o período da oferta decorrerá entre 18 de dezembro e 5 de fevereiro de 2024, sendo que a contrapartida que oferece avalia a empresa cotada na bolsa de Helsínquia em 868 milhões de euros.

O anúncio surge dois dias após o conselho de administração da Musti ter comunicado que decidiu, "por unanimidade", recomendar aos acionistas da empresa "a aceitação da oferta".

A conclusão da oferta está sujeita à satisfação de certas condições habituais até ao anúncio do resultado final da oferta, incluindo, entre outras, "a obtenção das aprovações necessárias das autoridades regulatórias e da concorrência, e que a oferente tenha obtido o controlo de mais de 90% das ações e dos direitos de voto na Musti, ou tenha alterado ou abdicado dessa condição".

A Musti possui uma rede de mais de 340 lojas, na Finlândia, Suécia e Noruega, tendo fechado o seu último ano fiscal (de outubro de 2022 a setembro de 2023) com um volume de negócios de 426 milhões de euros e um EBITDA de 74 milhões de euros.