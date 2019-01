Dona ibérica da Toys 'R' Us compra Maxi Toys à Blokker Holding

Reuters

"Com esta aquisição a Green Swan torna-se um dos principais 'players' europeus, com planos de expandir ainda mais a marca Maxi Toys, continuando com a abordagem multicanal e adicionando inovação e experiência personalizada em loja", refere a empresa em comunicado.

Segundo destaca, "a sinergia proporcionada pelas atividades da Green Swan permitirá ativar uma economia de escala, dinamismo e inovação que fortalecerá a Maxi Toys", traduzindo-se ainda - depois da aquisição da Toys 'R' Us em Espanha e Portugal, no ano passado - no alargamento da operação a mais quatro mercados europeus (Bélgica, França, Luxemburgo e Suíça).

Questionada pela agência Lusa, fonte oficial da Green Swan escusou-se a revelar, "por questões contratuais", o valor envolvido na operação, que engloba "todas as atividades, lojas e operações logísticas da Maxi Toys".

"Com as nossas marcas de brinquedos em outros países europeus, especialmente com a Toys 'R' Us em Espanha e em Portugal, estamos a conseguir revolucionar um turbulento mercado de brinquedos. Com a Maxi Toys, vemos um grande potencial para oferecer ao cliente, permitindo-lhe uma experiência pessoal ainda melhor, na loja, 'on-line' e em combinações dos dois, adicionando inovação, que é o 'driver' da Green Swan", refere o presidente executivo da Green Swan, Paulo Andrez, citado no comunicado.

Já o presidente da Blokker Holding refere que a aquisição se "encaixa perfeitamente na estratégia" da empresa e é "uma excelente notícia" para os 1.100 funcionários da Maxi Toys: "A visão da Green Swan sobre a indústria e os negócios, o seu compromisso e investimento, permitirão à Maxi Toys desenvolver ainda mais a marca, com inúmeras possibilidades 'online' e na rede de lojas".

De acordo com Michiel Witteveen, a Blokker Holding está "neste momento concentrada na gestão operacional e na venda de outras empresas" do grupo. Recorde-se que a Blokker procura, há já alguns anos, alienar insígnias como a Intertoys, Maxi Toys, Xenos, Big Bazar e Leen Baker.

A transação está ainda "sujeita às necessárias aprovações e processos legais nos mercados", estando já definido que o atual presidente executivo da Maxi Toys, Alain Hellebaut, permanecerá à frente da empresa.