Venda de vinho na restauração caiu 50% na pandemia

Enquanto a restauração não recuperar, o setor do vinho não irá conseguir alcançar valores de vendas semelhantes aos que tinha em 2019 no mercado nacional. A constatação é de Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal, entrevistado no Conversa Capital, o espaço conjunto do Negócios e da Antena 1.



O responsável revela que as vendas de vinho nas grandes superfícies aumentaram nos meses do confinamento, apesar de as maiores subidas terem sido sentidas nos vinhos de gamas mais baixas.



No geral, o setor registou perdas de 25%, explicadas sobretudo com o encerramento da restauração e da hotelaria, a atividade que gera mais valor ao setor do vinho, e que sofreu um tombo de 50% nas vendas.





Leia Também Exportações de vinho cresceram 2,1% para 185 milhões de euros no primeiro trimestre

Frederico Falcão defende que se a restauração tiver apoios à recuperação, o setor dos vinhos vai "beneficiar muitíssimo".