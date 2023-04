Vendas da dona do Minipreço em Portugal sobem 3,2% no primeiro trimestre

Leia Também Dona do Minipreço assegura não ter nenhuma decisão tomada sobre sair de Portugal

A cadeia de supermercados DIA faturou 1.781 milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 10% em relação ao período homólogo, sendo que em Portugal as vendas líquidas atingiram os 140,5 milhões de euros, mais 3,2%.Segundo a comunicação da empresa à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, em Portugal, a subida conseguida de 3,2% no primeiro trimestre do ano compensa a "redução de 7% do número de lojas e a quebra de volume registada neste mercado".Nos primeiros três meses do ano, as vendas comparáveis do grupo - que em 2022 anunciou a venda de 224 lojas à Alcampo e que se desfez das suas lojas Clarel - aumentaram 7%.Sobre a evolução destas operações, a cadeia de supermercados explicou que, para já, cedeu 82 das 224 lojas Alcampo que fazem parte deste acordo, enquanto a venda da Clarel "ainda está pendente de aprovação por parte do regulador, prevendo-se o seu encerramento ao longo 2023".De acordo com a informação divulgada hoje, a empresa continua a reduzir o número de lojas, que se situa atualmente em 5.587, menos 2,9% do que há um ano.Em Espanha, principal mercado da empresa, as vendas líquidas atingiram os 1.117 milhões, um crescimento de 11,7% em termos homólogos.O grupo DIA indicou que estes dados lhe permitem ganhar "quota de mercado" em Espanha, onde ocupa atualmente o quarto lugar, depois da Mercadona, Carrefour e Lidl.Enquanto isso, na Argentina, as vendas líquidas aumentaram 19%, para 340,7 milhões de euros, o que mostra "uma recuperação do consumo que havia desacelerado no quarto trimestre de 2022".Em contrapartida, no Brasil, as vendas líquidas contraíram 7,5%, para 182,7 milhões.Relativamente à evolução dos hábitos de consumo, o valor do cabaz médio diminuiu 0,5%.O presidente executivo do grupo, Martín Tolcachir, sublinhou o "desempenho da empresa", especialmente bom em Espanha e Portugal, apesar do "ambiente macroeconómico complexo marcado por pressão de custos e alta inflação".Disse ainda que este impulso permitiu um quarto trimestre consecutivo positivo em vendas líquidas e comparáveis, uma evolução que, na sua opinião, destaca o trabalho feito para construir o "novo DIA".