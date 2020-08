Vendas online da Ikea sobem mas não compensam fecho de lojas

As vendas online da empresa sueca cresceram durante o período de confinamento, mas o impacto do encerramento das lojas vai pesar no desempenho do exercício.

Vendas online da Ikea sobem mas não compensam fecho de lojas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.