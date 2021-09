Volume de negócios da Vista Alegre sobe 7,8% até agosto

A Vista Alegre Atlantis fechou os primeiros oito meses do ano com um volume de negócios de 69,5 milhões de euros, traduzindo um aumento anual homólogo de 7,8%, informou o grupo num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Apesar dos resultados, agosto quebrou o ciclo de aumentos no volume de negócios que caiu 36,3% em termos anuais homólogos para 6,4 milhões de euros.

O grupo dá conta, no entanto, que a diminuição era "natural", dado "o encerramento das fábricas por três semanas para o normal período de férias e manutenção que excecionalmente em 2020 teve lugar em março devido à pandemia.



De acordo com o grupo, os canais de venda ao público registaram em julho e agosto o melhor desempenho do ano, com as vendas a atingirem 4,7 milhões de euros.