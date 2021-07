Vista Alegre reduz perdas e aumenta receitas em 16,5% no primeiro semestre

A Vista Alegre reduziu as suas perdas no primeiro semestre de 2021, para 496.000 euros, quando no mesmo período do ano passado os prejuízos ascenderam a 3,4 milhões de euros.

Já o volume de negócios foi de 49,6 milhões de euros, um aumento de 16,5% face ao período de janeiro a junho de 2020.

O EBITDA ascendeu a 8,1 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 99% face ao período homólogo do ano passado (4,1 milhões).

Os mercados externos representaram 84,2% do volume de negócios e o canal online cresceu 114% neste período comparativamente com o primeiro semestre de 2020.

A Vista Alegre reforçou a presença em Espanha, com uma nova loja em Barcelona, localizada no La Roca Village, um espaço luxuoso e de grande prestígio, refere a empresa liderada por Nuno Terras Marques no seu comunicado das contas.

"O Grupo Vista Alegre tem perspetivas positivas quanto à evolução do seu negócio, tendo em conta o nível de encomendas em carteira existentes, assim como o previsível fim das restrições existentes devido à pandemia provocada pela covid-19, e com o progressivo incremento do nível de confiança das pessoas em função do crescente nível de vacinação que ajudará a retoma progressiva da normalidade", acrescenta.

A Vista Alegre adianta ainda que os novos contratos de fornecimento garantidos no primeiro trimestre de 2021, num valor superior a 20 milhões de euros, aliados à existente e dinâmica carteira de encomendas da sua vasta rede de distribuição, tiveram um impacto positivo na atividade do segundo trimestre "e antecipam um segundo semestre de contínua recuperação".

"Os resultados obtidos pelo Grupo Vista Alegre, no primeiro semestre de 2021, são um sinal muito positivo, face ao momento extremamente desafiante e de incerteza que vivemos. São mais uma demonstração inequívoca da resiliência da empresa e da sua capacidade de ultrapassar as adversidades, apenas possível pela contínua preferência dos nossos clientes e suportada pelos nossos colaboradores que diariamente demonstram um elevado nível de comprometimento e abnegação", salienta Nuno Marques, CEO do Grupo Visabeira, acionista maioritário da Vista Alegre.