Em causa está a forma como a Amazon pode estar a usar "de forma injusta" os dados das vendas de outras empresas mais pequenas que usam a plataforma da gigante tecnológica ("marketplace"). Esses dados podem estar a dar uma vantagem competitiva à Amazon que tanto gere a plataforma como é vendedora nessa mesma plataforma, competindo com outras empresas que não têm acesso a esses dados agregados.



Ao lançar uma investigação aprofundada sobre a Amazon, as autoridades europeias começam assim a construir um processo que pode, no final, levar à aplicação de multas ou uma ordem para mudar a forma como a empresa funciona.



A Amazon será assim mais uma empresa norte-americana a ser alvo de investigações por parte da autoridade da concorrência europeia. Recentemente, a fabricante de "chips" Qualcomm foi multada. Mas o caso mais famoso é o da Google que foi alvo de uma multa recorde. No caso da Apple não esteve em causa uma multa, mas sim a devolução de 14 mil milhões de euros em impostos à Irlanda. O Facebook também está a ser investigado.



Em outubro de 2017 , a Comissão Europeia decidiu obrigar a Amazon a devolver 250 milhões de euros em impostos ao Luxemburgo que foram consideradas "vantagens fiscais indevidas" e, assim, "auxílios ilegais" à empresa.

A Amazon celebrou recentemente os seus 25 anos. E a autoridade da concorrência europeia já tem na calha uma prenda: vai lançar uma investigação aprofundada sobre a gigante tecnológica norte-americana nos próximos dias, após ter aberto uma investigação preliminar. A notícia é avançada pela Bloomberg esta terça-feira, 16 de julho, que cita duas fontes próximas do processo.Margrethe Vestager, a comissária europeia responsável por garantir o cumprimento das regras da concorrência na União Europeia, já tinha admitido em abril, à CNBC , que poderia lançar uma investigação aprofundada à Amazon antes de outubro. Ou seja, antes do seu mandato terminar dado que a nova Comissão Europeia deverá tomar posse a 1 de novembro. Vestager deverá ser uma das vice-presidentes do próximo executivo comunitário, mas não se sabe se ficará com a pasta da concorrência.