Google recorre de multa multimilionária de Bruxelas

A Google anunciou que já recorreu da multa de 1,49 mil milhões que foi determinada pela Comissão Europeia no passado mês de março, negando as acusações de comportamentos anti-concorrenciais no mercado de publicidade online.





A notícia, avançada pelo The Telegraph, já mereceu uma reação de Bruxelas: "A Comissão vai defender a sua decisão em tribunal", disse um porta-voz, em declarações à CNBC.