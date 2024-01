Concorrência vê barreiras na mobilidade elétrica e faz recomendações ao Governo

A Autoridade da Concorrência (AdC) revelou esta segunda-feira que identificou diversos obstáculos que podem prejudicar a concorrência na rede de carregamentos para a mobilidade elétrica e apresentou várias recomendações para minimizar estes riscos.O regulador liderado por Nuno Cunha Rodrigues elaborou um estudo intitulado "Concorrência e Mobilidade Elétrica em Portugal" e, com base nesse documento, apresenta um conjunto de sete recomendações ao Governo e aos municípios.O estudo, que se encontra em consulta pública até 1 de março, aponta vários obstáculos que podem comprometer a concorrência.A AdC assinal a existência de barreiras à entrada de novos operadores na instalação e exploração de pontos nas autoestradas, com impacto negativo na concorrência. Atualmente, estes pontos de carregamento estão concentrados em apenas seis operadores, dos quais quatro sãoempresas petrolíferas e as restantes exploram os pontos através de parcerias com empresas petrolíferas.Outra das dificuldades identidicadas reside na "complexidade do modelo organizativo da mobilidade elétrica", que integra Operadoresde Pontos de Carregamento (OPC) e Comercializadores de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME).Do ponto de vista dos consumidores, o regulador aponta "dificuldades na experiência dos utilizadores de veículos elétricos no pagamento ecomparabilidade de preços. É difícil antecipar o custo final de carregamento".São ainda referidas as "barreiras legais à entrada de novos agentes do setor elétrico" e "a assimetria geográfica na cobertura da rede, com menor densidade nas regiões do interior".Face a este cenário, a AdC recomenda ao Governo que promova a "simplificação do modo de pagamento nos pontos de carregamento", bem como a "simplificação do modelo organizativo, integrando o papel dos OPC e dos CEME".Adicionalmente, o Executivo deverá "avaliar os custos e benefícios de selecionar a Entidade Gestora da Rede de MobilidadeElétrica (EGME) por um mecanismo competitivo". Atualmente cabe à Mobi.e o papel de entidade gestora.O regulador defende ainda que deverá ser revogada a "possibilidade de alargamento dos contratos de (sub)concessão nas áreas deserviço sem concurso público" e que devem ser promovidos "mecanismos competitivos para a atribuição de direitos de instalação eexploração de pontos nas áreas de serviço".A Concorrência recomenda também que os CEME ou os OPC possam contratualizar energia elétrica a qualquer agente que acomercialize".