Próximo presidente da Concorrência considera-se "impedido" em temas de banca e energia

O próximo líder da Autoridade da Concorrência (AdC) abandonará a presidência da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos quando assumir o cargo no regulador.A garantia de Nuno Cunha Rodrigues foi dada nesta terça feira no parlamento, onde foi inquirido pelos deputados da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação no âmbito da sua nomeação para substituir Margarida Matos Rosa na presidência da AdC.Além de uma carreira docente na Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa, Cunha Rodrigues é atualmente presidente da Assembleia Geral da Caixa Geral de Depósitos, cargo que repete na Floene (antiga Galp Gás Natural Distribuição).Questionado sobre os esses cargos, o advogado assegurou que abandonará "todas as funções, exceto as docentes em que eventualmente manterei o vínculo à faculdade".O responsável acrescentou ainda que "na Autoridade da Concorrência considerar-me-ei impedido sempre que tiver de tratar de assuntos ligados ao setor financeiro ou ao setor energético, na medida em que tenho este vínculo, ainda que ténue, com estas duas empresas".A presidência da Assembleia Geral da CGD é um de vários cargos que exerceu no banco público. Antes, foi vogal não executivo do Conselho de Administração, além de membro do Conselho Fiscal.Entre 2006 e 2013 esteve no gabinete do Ministro da República para a Região Autónoma da Madeira.