Casas e escolas somam um terço das grandes obras contratadas

No ano em que Portugal tem de contratualizar os projetos do PRR, as empreitadas de grande dimensão contratadas até junho aumentaram 12% face ao mesmo período de 2022, mas não chegam sequer a metade das adjudicadas nos primeiros seis meses de 2021.

Casas e escolas somam um terço das grandes obras contratadas









