Contratos de obras públicas aos níveis de 2020

Pelo nono mês consecutivo, os concursos de empreitadas de obras públicas lançados em Portugal registaram em novembro mais uma quebra em termos homólogos, enquanto o volume de contratos celebrados encontra-se ao mesmo nível do ano passado.





De acordo com o barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) relativo ao mês passado, os contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base no âmbito de concursos públicos até novembro atingiram 2.476 milhões de euros, ou seja, 0,3% acima do montante apurado no mesmo período do ano anterior.





Uma estabilização que a AICCOPN explica com um efeito de base, já que em novembro de 2020 foram celebrados dois contratos relativos à expansão da rede de Metro do Porto, no valor de 288 milhões de euros.





Segundo a associação, os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias nos primeiros onze meses do ano atingiram 550 milhões de euros, mais 5% em termos homólogos, enquanto a rubrica "outros contratos" recuou 7% para 296 milhões.

Desta forma, no seu conjunto, os contratos de empreitadas celebrados até ao final de novembro totalizaram 3.321 milhões de euros, mais 0,3% do que há um ano.





Já os concursos de empreitadas de obras públicas promovidos registaram em novembro uma quebra pelo nono mês consecutivo.





Nos primeiros onze meses deste ano, os procedimentos que foram objeto de abertura de concurso público e publicação no Diário da República atingiram 3.488 milhões de euros, menos 23%, em termos homólogos face a 2020.