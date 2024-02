Custos de construção aumentaram 1,8% em dezembro

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 1,8% em dezembro face ao período homólogo, mas face ao mês anterior caíram 0,6 pontos percentuais, segundo as estimativas divulgadas esta sexta-feira pelo INE. A queda do preço dos materiais em 2,2% face a dezembro de 2022, acabou por ser anulada pelo aumento do custo da mão de obra em 7,5%."O Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) apresentou uma variação média de 3,9% em 2023, valor 8,3 pontos percentuais (p.p.) inferior ao registado em 2022", detalha o gabinete de estatística.

Entre os materiais que mais influenciaram negativamente a variação agregada do preço estão os de revestimentos, isolamentos e impermeabilização com uma descida de cerca de 20%. O aço para betão e perfilados pesados e ligeiros e a chapa de aço macio e galvanizada registaram uma redução de cerca de 15%, e o consumo de produtos energéticos, uma diminuição de cerca de 10%.



Em sentido oposto, destacaram-se "o betão pronto e artigos sanitários com crescimentos homólogos de cerca de 10% e o cimento, as tintas, primários, subcapas e vernizes com cerca de 5%".



A variação média anual do ICCHN foi 3,9% em 2023, o que compara com a variação média de 12,2% no ano anterior. Os índices de materiais e de mão de obra registaram aumentos médios anuais de 0,9% e 8,1%, respetivamente (16,7% e 6,3% em 2022, pela mesma ordem).