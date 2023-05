Engexpor reforça atividade no Brasil com obras na energia, aeroportos, turismo e shoppings

A Engexpor anunciou esta terça-feira que está a reforçar a sua atividade no Brasil com a entrada recente de uma dezena de grandes empreitadas no seu portefólio de projetos sob gestão, prevendo que este mercado represente cerca de 25% dos 16 milhões de euros de faturação que estima alcançar este ano.

Em comunicado, a empresa de serviços de engenharia refere que a maior obra que está a acompanhar diz respeito à construção do complexo solar fotovoltaico que a Enel Green Power Brasil está a desenvolver em Arinos, no estado de Minas Gerais, que ocupará uma área total de 1.203 hectares, será constituído por mais de 1 milhão de painéis solares e terá uma capacidade instalada de 607 MW.





Leia Também Engexpor prevê crescer quase 30% este ano e já pensa na alta velocidade

No setor dos transportes, a Engexpor salienta que ganhou a gestão dos projetos e das obras de sete aeroportos operados pela Vinci Airports na região Norte do Brasil. Localizados nas cidades de Manaus, Tefé e Tabatinga (Amazonas), Rio Branco e Cruzeiro do Sul (Acre), Porto Velho (Rondônia) e Boa Vista (Roraima), a renovação e expansão desses aeroportos deverá terminar no último trimestre de 2024.





Citado no comunicado, Miguel Alegria, presidente e CEO da Engexpor, afirma que "a dimensão do território brasileiro permite-nos continuar a crescer e reforçar a nossa atividade num mercado com enorme potencial e, sobretudo, possibilita-nos atuar em obras de grande escala e em setores que, em Portugal, estão agora a assistir a um dinamismo muito interessante", como o das energias renováveis e aeroportuário.





O setor do turismo acolhe mais duas obras da Engexpor no outro lado do Atlântico: no Rio de Janeiro o Bondinho Pão de Açúcar e em Porto Seguro a nova ampliação no Club Med.





A empresa diz ainda que está a participar na remodelação ou expansão de um total de 10 shoppings localizados maioritariamente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.