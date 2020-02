António Domingues deixou o cargo, levando com ele outros seis administradores onde se incluía o agora vogal do conselho de administração da Mota-Engil.

"A Mota-Engil informa que o Sr. Eng.º António Martinho Ferreira de Oliveira apresentou, em 31 de janeiro, a renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração desta sociedade", disse a construtora portuguesa em comunicado, acrescentando que que "em reunião de 12 de fevereiro do referido Conselho, foi deliberado cooptar para vogal, e para o mandato em curso (2018-2021), o Sr. Dr. Emídio José Bebiano e Moura da Costa Pinheiro".Antes disso foi presidente da comissão executiva do Banco de Fomento de Angola, quando o banco português detinha uma participação maioritária no capital social do BFA.Depois da sua saída da CGD, assumiu a gestão da Sonangol Holdings e Indústria, como administrador em setembro de 2017.Emídio Pinheiro é licenciado em economia pela Universidade Católica Portuguesa, tendo completado a sua formação com um MBA pela Universidade Nova e com uma formação avançada em gestão pela Kellogg School of Business da Northwestern University, nos Estados Unidos.(notícia em atualizada às 13:29)