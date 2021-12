Lucios em PER com Estado à cabeça de 1.234 credores

A construtora que apresenta no seu portefólio obras como a reabilitação do Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena e do Mercado do Bolhão aderiu ao Processo Especial de Revitalização (PER) com dívidas de quase 50 milhões de euros, dos quais mais de 11 milhões são da CGD, Segurança Social e Fisco.

Lucios em PER com Estado à cabeça de 1.234 credores









