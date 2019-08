Lucros da Teixeira Duarte caem para 12,3 milhões até junho

A Teixeira Duarte registou um resultado líquido de 12,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que significa um decréscimo de 29,3% face ao mesmo período de 2018.





No relatório intercalar de gestão divulgado esta quarta-feira à CMVM, o grupo refere que este resultado foi influenciado positivamente pelo câmbio e negativamente pelo impacto da norma contabilística aplicadas às empresas de Angola e Venezuela.



Segundo explica, no primeiro caso deve-se ao facto de as diferenças de câmbio financeiras no primeiro semestre de 2019 terem sido negativas no valor de cerca de 21,3 milhões de euros, enquanto que, no período homólogo haviam sido negativas em 38,6 milhões.



Na vertente negativa, aponta o impacto de a posição monetária líquida decorrente da aplicação da IAS 29 às empresas de Angola e da Venezuela ter sido de 4,8 milhões de euros em junho de 2019, enquanto que em 2018 havia sido de 19,7 milhões.