O índice de custos de construção de casas aumentou 2,3% em março, quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Esta é a variação mais pronunciada desde dezembro de 2018, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, 8 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os custos da construção de habitação sobem assim, consecutivamente, desde janeiro de 2010, elevando o índice para o valor mais elevado desde que há dados no INE (janeiro de 2000). A contribuir para esta subida estiveram os dois segmentos, materiais e mão de obra, com este último a destacar-se. O índice de custos de materiais aumentou 0,9%, já a mão de obra cresceu 4,3%.