Mota-Engil alia-se a parceira chinesa para a sua maior obra

O consórcio da construtora portuguesa com o grupo chinês CCCC foi pré-qualificado no concurso para a construção de uma ponte em Lagos, a maior cidade da Nigéria, no valor de 1,9 mil milhões de euros, naquele que pode vir a ser o projeto de maior dimensão na sua história.

