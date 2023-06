Mota-Engil reforça portefólio de PPP em África

A Mota-Engil, em consórcio com a Africa Finance Corporation (AFC), assinou dois contratos de concessão de duas autoestradas da Nigéria, as quais reforçam o seu portefólio de parcerias público-privadas (PPP) rodoviárias no continente africano, composto até agora apenas pela Estradas do Zambeze, em Moçambique, e por duas concessões no Quénia.





...