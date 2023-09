Mota-Engil sobe no ranking para 14.ª maior construtora da Europa

A Mota-Engil atingiu a 14.ª posição a nível europeu no ranking da Engineering News-Record (ENR), a publicação internacional especializada sobre o setor da construção, que aponta as 250 maiores construtoras do mundo na sua edição anual do "Top 250 International Contractors". O grupo português ocupava no ano passado a 21.ª posição em termos europeus.





Em comunicado, a empresa liderada por Carlos Mota dos Santos (na foto) salienta que "assegurou nesta edição a sua melhor classificação de sempre entre as maiores do mundo".



"Para além de integrar o restrito lote das 100 maiores construtoras mundiais ao nível do volume de negócios, a empresa atingiu a 35.ª posição entre as construtoras mais internacionalizadas a nível mundial, um feito alcançado pelo crescimento que se verificou em 2022 nas regiões de África e América Latina", acrescenta.





Além de ter atingido a 14.ª posição a nível europeu, a empresa portuguesa foi ainda referenciada como a quinta maior construtora na América Latina (7.ª posição o ano passado) e a 9.ª posição em África, sendo a terceira maior europeia neste continente.



Uma posição que "a coloca entre as maiores empresas a nível mundial em cada uma das regiões em que marca presença, a que se associa a distinção através da 7.ª posição enquanto maior empresa no ranking no setor dos resíduos", refere ainda o grupo na mesma nota.