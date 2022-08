Preços e prazos levam DST a introduzir construção modular na Smart Studios Asprela

Constrangimentos de prazos e alta dos preços dos materiais de construção levaram a DST a introduzir construção modular na obra da Smart Studios Asprela, no Porto, durante a execução deste projeto orçado em 8,6 milhões de euros.





De acordo com a empresa do dstgroup, esta adaptação, que envolveu a construção das 221 casas de banho do edifício em monoblocos, permitiu "garantir o cumprimento do prazo de execução da obra que estava condicionado por motivo de colisão com instalações existentes, bem como otimizar o custo fixo e reduzir os desperdícios e resíduos".





"O desafio foi otimizar um projeto orçamentado em 8,6 milhões de euros que, face a constrangimentos de prazos, causados pelas dificuldades que o setor da construção enfrenta, precisou de uma solução alternativa eficaz", salienta.



José Costa, diretor de produção da construtora, citado em comunicado, explica que "estudadas as hipóteses, e em conjunto com os vários parceiros de obra, a DST percebeu que único caminho seria o da construção modular".





"Esta solução, perfeita para dar resposta a muitos dos constrangimentos do setor da construção como a falta de mão de obra ou o aumento do preço dos materiais, permite construir em fábrica e montar onde não existe mão de obra ou onde a mão de obra é mais cara", referiu ainda o responsável.





A Smart Studios Porto, que tem a inauguração marcada para 15 de setembro, está situada no coração da zona do Campus Universitário da Asprela e nas imediações do Hospital de São João e do IPO Porto.





O empreendimento de co-living terá um total de 243 apartamentos para alugar, principalmente direcionados para estudantes e jovens profissionais.



José Costa explica ainda que "a construção modular envolve a produção de componentes padronizados do edifício numa fábrica externa e, em seguida, uma montagem no local final da obra".



O dstgroup tem neste momento um projeto de construção modular em curso, com o arquiteto Norman Foster, que consiste na criação de um Living Lab que irá desenvolver e promover soluções no campo da construção modular e pré-fabricação.





A concretização deste projeto representa uma área de construção de 4000 m2 e aproximadamente 100 unidades modulares habitáveis no campus do dstgroup, em Braga.