Presidente da Lucios: “O maior dos problemas é um negócio grande que temos na Baixa do Porto”

O líder da Lucios. Filipe Azevedo, explica as razões que atiraram a construtora para o PER e garante que as restantes empresas do grupo Azevedo’s estão de boa saúde.

