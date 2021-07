Produção na construção acelera para 8,1% em maio

O Índice de Produção na Construção cresceu 8,1% em maio último, uma taxa que é 4,6 pontos percentuais superior à registada em abril, divulgou esta sexta-feira, 9 de julho, o Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta, no entanto, que este indicador é 0,9% inferior ao observado em maio de 2019.





Segundo salienta, esta evolução reflete em larga medida um efeito de base, uma vez que o mês homólogo foi afetado pela pandemia, tendo o índice diminuído 8,3%.





Por segmento, o INE revela que a construção de edifícios cresceu 5,3% em maio (depois dos 1,5% registados em abril), enquanto a Engenharia Civil acelerou 5,7 pontos percentuais, para uma taxa de variação de 12,3%.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, os índices de emprego e de remunerações na construção apresentaram variações homólogas de 2,9% e 13% em maio, ligeiramente abaixo do crescimento verificado no mês anterior (de 3,1% e 15%, respetivamente).



Um resultado "também influenciado pelo efeito base, especialmente no segundo caso, pois em maio de 2020 observaram-se diminuições homólogas de 2,1% e 6%, pela mesma ordem", assinala o INE. Face a abril, estes índices aumentaram 0,4% e 3,4%, respetivamente.