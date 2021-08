Custos de construção de casas novas aumentam 6,5% em junho

Os custos de construção de habitação nova deverão ter aumentado 6,5% em junho, em termos homólogos, mais 0,4 pontos percentuais face ao mês de maio, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).





Esta evolução do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova deveu-se, acrescenta a entidade, à aceleração em 0,8 pontos percentuais dos preços dos materiais.





O preço dos materiais e o custo da mão de obra apresentaram, ambos, variações de 6,5% face ao período homólogo. No caso dos materiais, a subida em maio tinha sido de 5,7%, enquanto no custo da mão de obra a evolução no mês anterior tinha sido de 6,6%.





Segundo o INE, o custo da mão de obra contribuiu com 2,7 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga deste índice enquanto a componente dos materiais contribuiu com 3,8 pontos percentuais.





Já em termos de variação mensal, o INE aponta para uma taxa de 1% em junho, com o custo dos materiais a subir 0,5% e o custo da mão de obra 1,7%.



As componentes mão de obra e materiais contribuíram com 0,3 e 0,7 pontos percentuais, respetivamente, para a formação da taxa de variação mensal do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova.