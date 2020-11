Setor da construção já acredita que vai crescer 0,6% este ano

Depois dos receios manifestados no início da pandemia, as construtoras estão neste momento confiantes de que 2020 conseguirá ser um ano de crescimento, tendo em conta que a generalidade dos indicadores disponíveis tem dado sinais positivos. Ao Negócios, Manuel Reis Campos admitiu que a perspetiva do setor, que anteriormente antecipava uma queda de 4,5% este ano, aponta agora, apesar do elevado grau de incerteza, para um crescimento de 0,6%.





