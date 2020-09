14 Sports Law do Porto foi a Barcelona contratar Matilde Costa Dias

A 14 Sport Law, que se apresenta como "principal escritório de direito desportivo em Portugal", acaba de reforçar a sua equipa com a contratação de Matilde Costa Dias, que esteve nos últimos cinco anos em Barcelona ao serviço da Pinto Ruiz & Del Valle, "um dos principais escritórios de direito desportivo a nível mundial, onde assessorava clientes individuais e institucionais", avança a firma portuguesa, em comunicado.

Matilde Costa Dias é licenciada em Direito, pela Universidade Católica Portuguesa, e mestre em Direito Desportivo Internacional e Comparativo pelo ISDE, de Madrid.

Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law, mostra-se "orgulhoso por esta importante contratação em pleno mercado de verão", considerando que "a experiência de Matilde no panorama desportivo global é uma mais-valia" para a firma do Porto, que está sediada na zona nobre da Foz.

A 14 Sports Law conta no seu currículo com mais de cem disputas contratuais nas instâncias internacionais (FIFA e TAS), e mais de 60 transferências internacionais nas quais prestou assistência jurídica, e interveio na aquisição de dois clubes de futebol profissional, contando com clientes na Europa, América do Sul e Ásia, com especial foco na China e Médio Oriente, afiança o mesmo escritório de advogados.

A 14 Sports Law foi fundada em 2017 por Bernardo Morais Palmeiro, ex-advogado da FIFA e novo assessor do Sporting para a área jurídica e negocial, e por Luís Cassiano Neves, antigo diretor-geral do Belenenses e ex-presidente da Federação Portuguesa de Râguebi.