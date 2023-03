O Benfica vai defrontar os italianos do Inter Milão nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.A formação comandada pelo alemão Roger Schmidt joga o primeiro jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, em 11 ou 12 de abril, e o segundo em San Siro, em 18 ou 19 do mesmo mês.Os "encarnados", bicampeões europeus em 1960/61 e 1961/62, nunca ultrapassaram os quartos de final na era 'Champions' (desde 1992/93), fase em que 'tombaram' por cinco vezes, em 1994/95 (AC Milan), 2005/06 (FC Barcelona), 2011/12 (Chelsea), 2015/16 (Bayern Munique) e 2021/22 (Liverpool).No caso de conseguir eliminar o Inter, o Benfica defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre os igualmente italianos de AC Milan e Nápoles, com primeira mão fora, em 9 ou 10 de maio, e segunda em Lisboa, em 16 ou 17 de maio.A final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões está marcada para 10 de junho, na Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.O Sporting encontra os italianos da Juventus nos quartos de final da Liga Europa em futebol, ditou o sorteio também realizado esta sexta-feira. O 'onze' de Rúben Amorim joga o primeiro jogo em Turim, em 13 de abril, e o segundo no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 20 do mesmo mês.Os 'verde e brancos', vencedores da Taça das Taças em 1963/64, somam duas presenças nos 'quartos', que ultrapassaram em 2011/12, perante os ucranianos do Metalist Kharkiv, e nos quais 'tombaram' em 2017/18, face ao Atlético de Madrid.No caso de conseguir eliminar a Juventus, o Sporting defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre Manchester United e Sevilha, com primeira mão em Alvalade, em 11 de maio, e segunda em Inglaterra ou Espanha, em 18 de maio.A final da edição 2022/23 da Liga Europa está marcada para 31 de maio, na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria.Notícia atualizada às 12h37