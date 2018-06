Alguns adeptos tentaram esta segunda-feira invadir o Auditório Artur Agostinho, na altura em que Bruno de Carvalho falava em conferência de imprensa, segundo a CMTV.O presidente leonino estava a responder às perguntas dos jornalistas quando começaram a ser ouvido s vários insultos vindos da parte de fora das instalações, dirigidos não só a Bruno de Carvalho mas também a outros elementos do Conselho Directivo, refere o Record.Os adeptos bateram nas portas do auditório e a situação obrigou mesmo à intervenção dos seguranças do Sporting, sem que a conferência de imprensa tivesse sido interrompida. No final, os jornalistas ficaram retidos no interior e a polícia foi chamada ao local.