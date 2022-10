Árbitro indicado por Fernando Santos votou vencido

Um dos árbitros, o que foi indicado pelo contribuinte, votou vencido no processo que opõe o selecionador nacional à Autoridade Tributária. Neste caso, estavam em causa apenas os anos de 2016 e 2017. Se entretanto o contrato não for alterado, a questão vai voltar a ser discutida em tribunal e, no limite, pode chegar ao Supremo.

Árbitro indicado por Fernando Santos votou vencido









