Augusto Inácio é o novo treinador do Sporting

Recorde-se que a comissão de Gestão e a SAD do Sporting já preparava o despedimento do técnico recentemente contratado por Bruno de Carvalho.

Sousa Cintra, enquanto presidente da SAD leonina, afastou Mihajlovic em poucas horas, aproveitando o período experimental de 15 dias do contrato do treinador ou a má-fé por ter assinado por três anos com o emblema de Alvalade sabendo que o presidente do clube se arriscava a ser destituído a breve prazo, o que veio a acontecer.