Benfica ainda luta para ser campeão "sendo matematicamente possível" e Jesus é para ficar

"Sendo matematicamente possível o Benfica vai lutar para ser campeão", assumiu Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica que assume que "é o principal responsável" pela situação que o clube atravessa.



Mas, acrescentou em entrevista à BTV, "neste momento ninguém baixou os braços", lembrando que o Benfica já ganhou campeonatos com oito pontos de atraso, e já perdeu com muitos pontos à frente.





O segundo lugar está no horizonte, diz, mas eleva a fasquia para dizer que "enquanto for matematicamente possível temos de acreditar que somos capazes", e fez o apelo de união: "é importante que todos estejamos juntos e que apoiem a equipa do Benfica. Temos de estar todos unidos e pensar sempre que é possível lá chegar".Questionado quem será responsável, Luís Filipe Vieira assume-a. "Elegeram-me para ser presidente e só há um responsável sou eu. Não vale a pena andar à procura de fantasmas".Volta a referir que o principal por estes resultados é a covid, mas "não vamos negar situações de culpa, mas o principal é o mês de janeiro, em que somos fustigados a sério", com 27 casos covid, 10 de jogadores. "Não devem minimizar aquilo que se passou".Sobre a permanência de Jorge Jesus, o presidente do clube garantiu: "Tem de continuar. Tem de cumprir o contrato. Porque é que tem de sair? Não é um treinador competente?", questionou, lembrando que "é o treinador que mais títulos conquistou neste clube".E garantiu que houve sintonia com Jesus nas compras de jogadores. "Foi decidido por Jorge, Rui, Tiago e eu", garantindo "completamente sintonia". "A sintonia é de tal ordem que faríamos exatamente o mesmo".





