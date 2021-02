LFV: "É de estranhar que o Governo não pense no desporto ou futebol"

"É de estranhar que o Governo português não pense no desporto ou futebol", atirou Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, em entrevista ao canal do clube (BTV) e conduzida pelo diretor de comunicação do Benfica. A resposta foi dada quando questionado sobre a falta de verbas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o futebol.





"Hoje o conjunto dos clubes todos em Portugal entregam milhões euros de impostos, deve ser a indústria nacional a ter mais visibilidade do mundo para Portugal", por isso, "é de estranhar que o governo português não pense no desporto ou futebol".





Atribuir verbas ao futebol nesse plano "seria mais do que justo por aquilo que representamos para Portugal".



Sobre o Benfica, Luís Filipe Vieira assumiu que ainda espera manter o objetivo de continuar a ter contas no verde, mas deixou reticências, até porque, disse, poucos serão os clubes que deverão conseguir resultados positivos. "Enquanto não houver receitas o que vamos fazer?".

Na entrevista, no dia de aniversário do Benfica, Luís Filipe Vieira atacou a contestação que se vive por causa dos resultados, garantindo que hoje faria o planeamento da época exatamente da mesma maneira. E que, por isso, Jorge Jesus é para ficar.