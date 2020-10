Benfica analisa impacto de limites à circulação nas eleições e no jogo europeu

Leia Também Governo proíbe circulação entre todos os concelhos entre 30 de outubro e 3 de novembro

O Benfica está a analisar o impacto na realização das eleições dos órgãos sociais do clube da imposição pelo Governo da proibição de circulação entre concelhos entre 30 de outubro e 3 de novembro devido à pandemia de covid-19.O Negócios apurou junto de fonte oficial do clube que o anúncio apanhou a direção "encarnada" de surpresa e que a questão será analisada, nomeadamente pela mesa da assembleia-geral do clube.A mesma fonte reconheceu que a proibição de circulação coloca "sérias dificuldades", em particular na área da Grande Lisboa, onde muitos sócios residem nos concelhos limítrofes de Lisboa e deslocam-se ao estádio da Luz para votar.A possibilidade de o ato eleitoral ser adiado é uma "forte possibilidade", apurou o Negócios.Adicionalmente, a 29 de outubro o Benfica recebe, pelas 20:00, o Standard Liège em jogo da Liga Europa. O encontro deverá contar com público, embora com lotação limitada.Contudo, a proibição agora anunciada poderá levantar alguns obstáculos, uma vez que os adeptos não se poderão deslocar entre concelhos a partir das 00:00 de 30 de outubro. Uma vez que o encontro termina cerca das 22:00, os espectadores disporiam apenas de duas horas para regressar aos concelhos de origem."Estamos a seguir o desenvolvimento de todas estas situações e tentaremos fazer os ajustamentos possíveis para resolver os problemas que surjam", indicou uma fonte do clube.