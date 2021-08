Benfica arranca empate na Holanda e garante milhões da "Champions"

O Benfica apurou-se esta terça-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões ao empatar sem golos na Holanda frente ao PSV Eindhoven.O nulo permitiu às "águias" seguirem em frente depois do triunfo por 2-1 na Luz e garantir assim um encaixe financeiro de pelo menos 37 milhões de euros.O clube português sofreu bastante, principalmente após ficar reduzido a 10 unidades aos 32 minutos com Lucas Veríssimo a ver o segundo amarelo e consequente vermelho.O Benfica junta-se, assim, a Sporting e FC Porto no sorteio de quinta-feira onde serão conhecidos os grupos da principal competição da UEFA.