que o Benfica propunha que o setubalense recebesse os salários até encontrar novo clube , algo que aconteceu com Rui Vitória, que assinaria pouco tempo depois pelo Al Nassr.



Lage, de 44 anos, aufere por ano um salário bruto de 2 milhões de euros. O Benfica já tinha anunciado estar a negociar a rescisão. Hoje anuncia a conclusão do acordo. Mas sem dizer os contornos financeiros. O Record já tinha avançado que orecebesse os salários até encontrar novo clube

Num comunicado de um parágrafo à CMVM, o Benfica informa que formalizou a rescisão com o até aqui treinador da equipa principal de futebol Bruno Lage."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Códigodos Valores Mobiliários, que formalizou hoje a rescisão do contrato de trabalho desportivo com o treinador BrunoMiguel Silva do Nascimento (Bruno Lage)", lê-se no comunicado.