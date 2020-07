Luís Filipe Vieira confirma que vai a eleições para presidente do Benfica. O atual presidente das águias vai recandidatar-se.A confirmação foi feita esta terça-feira no plenário dos orgãos sociais do Benfica.

Hoje soube-se também que Jorge Jesus deverá ir para o Benfica por sete milhões ao ano. O técnico do Flamengo e Luís Filipe Vieira reunir-se-ão nos próximos dias em Lisboa para ultimar os pormenores da transferência para o clube da Luz.