prestação de informação ao mercado após terem surgido na comunicação social rumores

sobre o desfecho do procedimento de registo da OPA" e "acerca da eventual utilização alternativa dos fundos mobilizados para efeitos da sua liquidação para a contratação de reforços para a equipa de futebol".





"Adicionalmente, a CMVM solicitou ainda nesta data a prestação imediata de informação ao mercado quanto aos

negócios celebrados que permitiram a disponibilização dos referidos f

undos

à

Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A.

para efeitos de liquidação da Oferta

, e notificou a Sport Lisboa e Benfica, SGPS, S.A. e a Benfica SAD de um

projeto de indeferimento do pedido de registo desta oferta", refere o comunicado.





O supervisor suspendeu esta segunda-feira a negociação das ações da SAD das "águias" aguardando divulgação de "informação relevante". Na altura, os títulos da Benfica SAD cotavam nos 2,7 euros, 46% abaixo da contrapartida de cinco euros fixada para a OPA.A SAD do Benfica explica, no comunicado, que a CMVM requereu "Em causa está uma notícia publicada sábado pelo Correio da Manhã indicando que o Benfica iria desistir da OPA e utilizar os cerca de 32 milhões de euros previstos para a oferta no reforço do plantel.Segundo noticiou a TVI e confirmou o Negócios, o supervisor considerava irregular a "assistência financeira" da SAD para que a "holding" do Benfica pudesse comprar as ações da sociedade anónima desportiva.Os fundos, de acordo com a CMVM, provinham de um negócio em que o Benfica aumentava a renda a cobrar à SAD pela utilização do estádio da Luz e antecipava as receitas dessa mesma renda referente a vários anos. O que, na prática, significaria que a SAD estaria a financiar a oferta, algo que não é permitido no âmbito de uma OPA.