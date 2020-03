Ações do Benfica afundam 10% e negoceiam a metade do preço da OPA

Os títulos do Benfica estão a negociar no nível mais baixo desde fevereiro de 2019.

As ações do Benfica estão a negociar em forte queda, reagindo ao fim da oferta pública de aquisição do clube sobre a SAD. A negociação esteve suspensa durante dois dias e a suspensao terminou hoje.





Os títulos afundam 10,74% para 2,50 euros, precisamente metade da contrapartida da oferta de 5 euros por ação que agora caiu por terra. Com esta queda, as ações estão a negociar no nível mais baixo desde fevereiro de 2019.





Benfica pediu fim da OPA e nega que CMVM tenha chumbado oferta

A Benfica SAD indicou esta terça-feira que a holding Benfica SGPS pediu a revogação da OPA parcial sobre a SAD das águias e que já discutia esse pedido com a CMVM há duas semanas, desde o anúncio da suspensão da Liga Nos, a 12 de março.



Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), é referido que a oferta não foi "chumbada" pelo supervisor e que a SAD irá contestar o projeto de indeferimento da oferta de que foi notificada pela CMVM, por considerar que a OPA está em conformidade com todas as disposições legais aplicáveis.