Contactada pelo Negócios, a CMVM escusou-se a tecer qualquer comentário sobre esta matéria, remetendo para a informação a divulgar ao mercado pelo Benfica. O supervisor suspendeu esta segunda-feira a negociação das ações da SAD.A 18 de novembro, os encarnados anunciaram uma oferta pública de aquisição (OPA) parcial, pagando 5 euros por cada ação, podendo, no limite, passar a deter 91% da SAD.O "chumbo" da operação deve-se à assistência financeira para a concretização da oferta, que, refere a TVI, seria assegurado com dinheiro da SAD. Mais concretamente, a Benfica SGPS propunha-se comprar as ações da SAD "encarnada" com fundos provenientes da cobrança pelo clube de rendas de valor mais elevado à SAD pela utilização do estádio da Luz e antecipava vários anos de rendas.Na prática, seria a SAD a financiar a aquisição das suas ações pela Benfica SGPS, algo que não é permitido no âmbito de uma OPA.No sábado, o Correio da Manhã noticiou que o Benfica teria tomado a decisão de desistir da OPA e que pretendia utilizar os cerca de 32 milhões de euros destinados à compra de ações para reforçar o plantel, compensando a previsível quebra de receitas decorrente da pandemia da covid-19.(notícia em atualização)