A Benfica SAD indicou esta terça-feira que a holding Benfica SGPS pediu a revogação da OPA parcial sobre a SAD das águias e que já discutia esse pedido com a CMVM há duas semanas, desde o anúncio da suspensão da Liga Nos, a 12 de março.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), é referido que a oferta não foi "chumbada" pelo supervisor e que a SAD irá contestar o projeto de indeferimento da oferta de que foi notificada pela CMVM, por considerar que a OPA está em conformidade com todas as disposições legais aplicáveis.(notícia em atualização)