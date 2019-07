Benfica contrata Raúl de Tomás por 20 milhões de euros

A Benfica SAD anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado espanhol Raúl de Tomás ao Real Madrid por 20 milhões de euros. O reforço foi formalizado no mesmo dia em que a SAD "encarnada" oficializou a saída de João Félix para o Atlético de Madrid, num negócio em que as "águias" encaixam 108 milhões de euros.