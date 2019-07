Benfica oficializa saída de João Félix e encaixa 108 milhões

Esta operação traduz-se na antecipação do pagamento, neste caso à Benfica SAD, mediante a cobrança de juro pela sociedade de "factoring", que ascendem a seis milhões de euros na transferência do jovem jogador. Tratando-se de "factoring" sem recurso, em caso de incumprimento dos pagamentos pelo Atlético de Madrid, o Benfica não terá de devolver o montante adiantado pela sociedade de "factoring".A SAD assinala que "garante o recebimento do montante de 120 milhões de euros no momento da transferência do jogador".Por último, a SAD das "águias" refere que os encargos com os serviços de intermediação da transferência "ascendem a 12 milhões de euros". O Atlético de Madrid responsabiliza-se pelo pagamento do valor do mecanismo de solidariedade da UEFA, o qual renderá 1,2 milhões de euros ao FC Porto, clube onde o jogador realizou parte da formação.O Atlético de Madrid também já oficializou a contratação do avançado português. "Bem-vindo João Félix PURO TALENTO", é assim que o Atlético de Madrid apresenta João Félix, num vídeo publicado no Twitter onde o clube também felicita o Museu Prado pelo seu bicentenário.

A transferência de João Félix é a maior de sempre do futebol português e o jovem de 19 anos torna-se o quarto jogador mais caro de sempre no futebol mundial, apenas atrás de Neymar, Mbappé e Philippe Coutinho.