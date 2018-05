Benfica desmente "total e categoricamente" envolvimento em casos de corrupção

Encarnados emitiram nota no site oficial a desmentir "total e categoricamente" qualquer envolvimento em casos de corrupção.





O Benfica desmente "total e categoricamente" qualquer envolvimento em casos de corrupção. Através de um comunicado publicado no site oficial, os encarnados reagiram às notícias que dão conta de uma investigação da Polícia Judiciária ao encontro entre Benica e Marítimo, no Funchal, em 2016/17.As águias referem que as notícias são "totalmente falsas" e acrescentam ainda que o clube já requereu "junto da Procuradoria-Geral da República que se investiguem e que sejam inquiridos todos os responsáveis e entidades ligadas a todos os jogos disputados pelo Benfica" nas últimas cinco temporadas.